Elezioni, i 3 motivi del trionfo di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni

29 Settembre 2022 17:48

L’arch. Filippo de Blasio di Palizzi sottolinea i tre motivi sui quali si è basato il trionfo di Fratelli d’Italia a Villa San Giovanni

“Capita di dire “mille grazie”, ed è solo un modo di dire che serve ad esprimere gratitudine. Ma poi capita, come in questo caso, che il modo di dire sia un dato di fatto. Infatti, il grazie del Circolo villese di Fratelli d’Italia va ai mille elettori che hanno voluto dare fiducia a questo partito nella tornata elettorale per il rinnovo delle Camere, ed è proprio un ‘mille volte grazie’“. È quanto si legge in apertura del comunicato stampa a firma dell’Arch. Filippo de Blasio di Palizzi, portavoce del circolo Fratelli d’Italia area dello Stretto di Villa San Giovanni.

“In questo successo della coalizione di centro destra (risultato evidente anche a Villa San Giovanni 42,98 al Senato e 43,76% alla Camera) emergono una serie d’importanti aspetti che, a distanza di qualche giorno dal risultato, è possibile e doveroso analizzare. – si legge ancora nel comunicato – Primo tra tutti, ciò che inorgoglisce questo Circolo, è certamente il modo con cui gli elettori gli hanno voluto dimostrare apprezzamento, riconoscendo il costante impegno profuso. La gratitudine dimostrata dagli elettori ha reso tangibile a tutti come sia possibile servire la cittadinanza, sia con la presenza in Consiglio, ma anche senza essere presenti all’interno del Consiglio comunale. Ma, soprattutto, come e quanto sia apprezzata dall’elettorato la coerenza e la capacità di informare e di fare politica sui contenuti, ponendo sempre in primo piano il bene del territorio e dei suoi abitanti, lavorando per proporre soluzioni praticabili a quei problemi, piccoli e grandi, che affliggono il nostro quotidiano (e che il fatalismo dei più ha sempre impedito, non solo di risolvere, ma anche di affrontare)”.

“Secondo aspetto, che deve essere chiaro a tutti (ed eventualmente, che deve risultare anche di monito a chi potrebbe voler essere distratto), è la lealtà nei confronti dei programmi e delle scelte di Coalizione. Questo modo di essere della base di Fratelli d’Italia ha garantito, ai due candidati eletti nel collegio uninominale (al Senato Tilde MINASI ed alla Camera Ciccio CANNIZZARO), pur appartenendo ai due partiti alleati della Lega e di Forza Italia, di ricevere incondizionatamente l’appoggio dell’elettorato di Fratelli d’Italia. – aggiunge l’architetto de Blasio di Palizzi – Cosa questa che a Villa S. Giovanni ha determinato che la Senatrice Minasi abbia potuto beneficiare di 1030 voti garantiti da elettori di Fratelli d’Italia sui 2256 totali, con soli 256 del suo stesso partito, o che l’Onorevole Cannizzaro abbia potuto contare 1000 voti garantiti da elettori di Fratelli d’Italia sui 2318 totali con 965 del suo stesso partito (oltre ad essere uscente e potendo contare su 5 consiglieri all’interno del Consiglio Comunale). Questo si dice soltanto per dimostrare quanto l’elettorato di Fratelli d’Italia sappia essere coerente, leale ed assolutamente disinteressato“.

“Il terzo aspetto, che forse è stato quello che ha maggiormente colpito l’opinione pubblica (e che, per chi lo ha determinato, non deve rappresentare “il traguardo”) è che dallo scrutinio Fratelli d’Italia si è trovato ad essere il primo partito all’interno del comune di Villa. – continua l’arch. de Blasio di Palizzi – Per quanto si tratti di un risultato mai in precedenza raggiunto, questo non deve far illudere nessuno. Infatti, nel momento stesso in cui si è avuta la consapevolezza di ciò, in ciascuno degli appartenenti al Circolo, è solo aumentata la preoccupazione di saper dimostrare di essere in grado di rappresentare dignitosamente questo elettorato e, fin dal giorno dopo, di sapersi porre a servizio di tutti (e non solo dei propri elettori) per saper essere utili al territorio ed all’intera società villese“.

“In fine, rinnovando il nostro grazie ed i complimenti per lo straordinario lavoro svolto in questa campagna elettorale a sostegno del partito e dei candidati, a Giorgia Meloni ed a tutta l’organizzazione del partito, che hanno consentito quest’affermazione malgrado un contesto elettoralmente complicato e gratuitamente astioso, possiamo porci in una posizione diversa, anche all’interno del nostro paese. – si legge in chiusura del comunicato – Infatti anche l’idea della “sede di coalizione”, ora può essere pensata e praticata. Ma sempre a patto che sia intesa come “laboratorio di idee” per far crescere chi vuol fare politica (e soprattutto le giovani generazioni), ed, al contempo, come luogo dove ogni cittadino possa avere ascolto e trovare il suo “difensore civico” capace di informare ed agire per l’affermazione del diritto. Responsabilità e consapevolezza del ruolo, nonché del peso che l’elettorato ha voluto dare premiando l’impegno, devono essere e saranno il credo del gruppo di Fratelli d’Italia per avviare il “rinascimento” di Villa s. Giovanni e non solo“.