17° Giornata nazionale per la Custodia del Creato, Versace: “Reggio al centro del dibattito nazionale sull’ambiente” | FOTO

17 Settembre 2022 11:40

Il Sindaco metropolitano f.f. ha presto parte nell’Aula magna “Quistelli” della “Mediterranea”, all’avvio dei lavori dell’evento nazionale promosso dalla CEI alla presenza del Vescovo Morrone

“Poter vivere un evento di questa caratura nella nostra città è per noi motivo d’orgoglio e di soddisfazione, ma è anche la testimonianza migliore del ruolo e della centralità che Reggio Calabria ha acquisito in questi anni in ambito nazionale. E compiere questi percorsi accanto alla Chiesa significa creare le giuste condizioni per rilanciare anche l’impegno collettivo sui temi di stringente attualità che interessano il nostro Paese e l’intera umanità, in particolare il mondo giovanile, come la tutela ambientale e le connesse implicazioni di carattere sociale ed economico. E in questo contesto domani vivremo un’altra giornata di grande rilievo con la Santa Messa celebrata in Duomo che sarà trasmessa dalla Rai”. E’ quanto affermato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nell’Aula magna “Quistelli” dell’università “Mediterranea”, in apertura dei lavori della 17° Giornata nazionale per la Custodia del Creato, in corso di svolgimento a Reggio Calabria, alla presenza fra gli altri, del Vescovo di Reggio Calabria, Fortunato Morrone.

“In questi giorni di festa per la nostra città – ha poi aggiunto Versace – abbiamo recepito e fatto nostri gli stimoli e le sollecitazioni che il Vescovo Morrone ha indirizzato alla comunità reggina, in particolare sulla necessità di una maggiore e più efficace cooperazione tra i diversi soggetti sociali, istituzioni, associazioni, scuola e università, sul terreno del dibattito che riguarda le questioni più urgenti legate allo sviluppo. In questo contesto si colloca anche l’importante protocollo d’intesa siglato dalle Città metropolitane di Reggio e Messina sul tema del Mediterraneo e di una nuova visione di conurbazione dell’area dello Stretto che pone al centro proprio il tema dell’ambiente. Un percorso virtuoso che si sposa perfettamente con il dibattito che sta animando in questi giorni Reggio Calabria nell’ambito della Giornata per la Custodia del Creato e che riafferma il ruolo di primo piano di Reggio Calabria all’interno del Mediterraneo”.