Reggio Calabria, Operazione Faust: assolto con la formula piena uno degli imputati

21 Settembre 2022 23:52

Operazione Faust: assolto nell’ambito del traffico di sostanza stupefacente tra la Calabria e la Campania

A gennaio 2021 la DDA di Reggio Calabria aveva condotto sul territorio l’Operazione Faust, culminata in numerosi arresti nei confronti di soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e voto di scambio. Tra questi c’era anche P.F., di origini campane, che oggi vede riconosciuta la propria innocenza con un’assoluzione piena in Corte d’Appello.

P.F., assistito dall’avv. Michela Franzò del foro di Reggio Calabria, torna pienamente in libertà dopo una vicenda giudiziaria in cui aveva ottenuto, già in sede di Riesame, il trasferimento del processo presso il distretto di Salerno per incompetenza territoriale. Adesso la Corte d’Appello di Salerno, accogliendo in toto la tesi difensiva, ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Gup nel settembre 2021 in cui l’imputato era stato condannato alla pena di 2 anni ed 8 mesi di carcere.