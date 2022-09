Automobilismo, tutto pronto a Reggio per il 13° Slalom Città di Sambatello Coppa Italia 4ª zona

30 Settembre 2022 16:48

Ultimi preparativi per la macchina organizzativa della scuderia Piloti Per Passione che Domenica prossima, 2 Ottobre, organizzerà la gara di casa, da Gallico Superiore a Sambatello, appuntamento abituale ormai che ritorna per il 13° anno di fila e che sarà valida per la coppa Italia 4ª zona. Quasi settanta i piloti che si sfideranno lungo i 2.530 metri del tracciato su cui sono posizionate 10 postazioni di rallentamento per limitare la velocità media che non dovrà superare gli 80 Km orari. Quasi al completo l’organico piloti e tutto il direttivo, che ha la ferma intenzione di offrire una due giorni di sport e divertimento agli appassionati, valorizzare sempre di più il territorio della vallata del Gallico e mantenere e confermare la leadership della scuderia Piloti Per Passione, che in questa stagione, ancora non completamente archiviata, ha già ottenuto due titoli italiani nel campionato italiano velocità montagna, tre titoli di trofeo italiano velocità montagna, numerosi titoli assoluti di scuderia e si aspettano altri titoli nel campionato di coppa Italia 4 zona.

“Un ringraziamento – si legge nella nota – a quanti lavorano per la buona riuscita della manifestazione, l’efficientissima segreteria, tutto il gruppo dell’organizzazione che non trascura il minimo particolare, gli Enti, le Istituzioni, gli sponsor, l’assessore Francesco Gangemi del comune di Reggio Calabria che da mesi si prodiga a risolvere i tanti problemi del tratto di strada interessato, all’ingegnere Domenico Richichi, alle società Castore e Tecnoservice e soprattutto i piloti che hanno dato l’adesione e che con le loro gesta daranno spettacolo e si batteranno sul filo dei centesimi per assicurarsi la vittoria. Sabato 1 Ottobre alle ore 15.00 cominceranno le operazioni di verifica delle vetture, presso l’ex sede municipale di Sambatello, Domenica 2 Ottobre chiusura al traffico della strada SS 184 dal km 1.800, da Gallico Superiore a Sambatello, fino a termine della manifestazione. La cerimonia di premiazione avverrà a Sambatello nella piazza Madonna del Grazie”.