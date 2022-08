ZTL revocata a Reggio Calabria, Iatì: “città umiliata da amministrazione allo sbando totale”

8 Agosto 2022 14:47

L’istituzione delle ZTL e poi la revoca prima dell’entrata in vigore, Filomena Iatì non risparmia le critiche: “il Sindaco ff, la sua giunta e tutta la maggioranza dimostrano ancora una volta tutta l’arroganza e l’incapacità amministrativa”

“L’istituzione delle ZTL e, ancor prima della loro entrata in vigore, la revoca delle stesse dimostrano, ancora una volta, la totale confusione di una maggioranza ormai allo sbando totale”. E’ questo il parere di Filomena Iatì, ex consigliere comunale di Reggio Calabria, che commenta la vicenda riguarda la revoca della delibera sulle ZTL nel centro città. “Cambiare idea, ammettere di avere sbagliato e rimediare ai propri errori solitamente costituisce un atto di coraggio – prosegue la rappresentate di Impegno e Identità – . Purtroppo, però, non è questo il caso perché dagli errori bisognerebbe imparare per non commetterne degli altri uguali o simili. E, nonostante il passo indietro, il Sindaco ff, la sua giunta e tutta la maggioranza dimostrano ancora una volta tutta l’arroganza e l’incapacità amministrativa che da sempre caratterizza questo centrosinistra”.

La bocciatura dei dehors sul Lungomare Matteotti lo scorso anno, poi le proteste generate dalla ZTL. Iatì ricorda: “con l’installazione dei dehors i soggetti interessati si erano ribellati per avere letteralmente subìto un provvedimento che aveva solo causato danni alla circolazione stradale e, peggio ancora, al turismo. Quest’anno si adotta un provvedimento (quello dell’istituzione delle ZTL) che determina problematiche similari a quelle passate dimostrando, ancora una volta, ciò che sostengo da sempre: l’improvvisazione, la mancanza di dialogo, la totale assenza di programmazione e partecipazione creano solo danni ad una città sempre più rassegnata”.

Questi provvedimenti “del tutto insensati ed inutili” non fanno altro che “umiliare una città sempre più rassegnata ed abbandonata a se stessa”. “Questa maggioranza che non sa amministrare neanche la gestione delle emergenze, quando comprenderà che senza una programmazione non può esistere una visione di città! Quando, questa maggioranza comprenderà che “ deve togliere il disturbo” perché i reggini sono sempre più stanchi ed ormai incapaci anche solo di immaginare che la nostra città possa avere un futuro?! Usando una metafora tanto cara a questa maggioranza, ancora una volta, assistiamo al secondo tempo di una partita dove c’è una squadra di calcio confusa, senza schemi, priva di idee e quindi incapace di creare gioco e vincere una partita. Con l’aggravante che l’allenatore in seconda deve adottare un sistema di gioco “telecomandato” a distanza che mostra tutte le carenze dei giocatori in campo e dei “panchinari”! Ancora una volta, questa maggioranza è destinata a perdere. A perdere credibilità ogni giorno di più di fronte alla città – conclude Iatì – . Ciò che più irrita e dispiace è che, purtroppo, a perdere sarà anche la città. Tutta!”.