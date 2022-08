Volo diretto a/r in giornata Milano-Reggio Calabria sospeso dal 30 Ottobre: i cittadini alzano la voce

3 Agosto 2022 13:31

Seppur con orari molto scomodi la possibilità ai viaggiatori è concessa fino al 29 Ottobre 2022. Ma cosa accadrà dopo quella data?

Nuovi tagli sono previsti per l’aeroporto dello Stretto in vista del prossimo autunno. A partire dal 30 Ottobre 2022 cesseranno i due voli diretti andata e ritorno sull’asse Milano Linate – Reggio Calabria. A far presente la situazione è la nota Community social “Difendiamo l’aeroporto dello Stretto: da Milano”, sempre pronta a fare battaglia e denunciare le ingiustizie che attanagliano lo scalo reggino. Come si può rapidamente controllare tramite il sito AirWay, fino al 29 Ottobre, infatti, seppur con orari molto scomodi è possibile partire dallo scalo lombardo e raggiungere la Calabria (ore 11.20) per poi rientrare nella stessa giornata a Linate (ripartendo da Reggio alle ore 17.15). Dal giorno successivo, invece, non si può.

“Non ci sono voli disponibili nei giorni selezionati. Modificare le date del viaggio oppure consultare la sezione Orari in Home page”, si legge sul sito provando a prenotare dal 30 ottobre il viaggio a/r Milano-Reggio nella stessa giornata. “Chiunque parli di insufficienza di passeggeri da e per il Tito Minniti dovrebbe spiegarci come si può creare traffico con una programmazione a singhiozzo. Dobbiamo aspettare metà ottobre per vederli ripristinati? Quanta gente nel frattempo prenoterà (per necessità) su altri aeroporti?”, fanno notare i gestori della pagina social, inserendo lo screen dello scalo a Roma Fiumicino necessario per raggiungere Reggio Calabria. La speranza dei viaggiatori è che le nuove tratte vengano inserite al più presto, per non mettere in difficoltà chi ha bisogno di quei voli soprattutto per motivi di familiari o di salute.