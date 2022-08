Volley, Akademia Sant’Anna. Il DS Venuto: “adesso ci aspettiamo entusiasmo e risposte dei messinesi”

11 Agosto 2022 10:32

Desi Shipping Akademia Sant’Anna prepara l’inizio dei lavori: le parole del direttore sportivo anche sulla campagna abbonamenti

Poco più di due mesi, poco meno di 20 giorni. Questi sono i due parametri temporali sui quali si fonda la programmazione del prossimo futuro per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna. Il primo obiettivo, più lontano nel tempo e per la quale lo Staff del club di Fabrizio Costantino sta lavorando alacremente per farsi trovare prontissimo, riguarda il weekend del 22-23 ottobre, date dell’esordio ufficiale del club messinese nel campionato di Serie A2. In attesa della pubblicazione dei calendari ufficiali, la Lega Pallavolo ha già stabilito la data ufficiale di inizio campionato definendo anche i 2 Gironi (la Desi Shipping è stata inserita nel Girone B insieme all’altra siciliana Marsala ed alla calabrese Soverato, le uniche tre realtà del Sud tra Serie A1 ed A2). Avvicinandoci nel tempo, invece, la data alla quale bisogna prestare attenzione è quella di lunedi 29 agosto, giornata nella quale tutte le dodici atlete di Akademia si ritroveranno in riva allo Stretto per dare il via alla preparazione alla corte Coach Marco Breviglieri e del suo staff. Altro momento importante nella programmazione del team messinese, che segnerà il via ufficiale della nuova storica Stagione di Serie A2.

“Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti a Messina per cominciare – queste le parole del Direttore Sportivo di Akademia, Peppe Venuto – Dal giorno successivo alla promozione non abbiamo smesso di lavorare per farci trovare pronti. Gli adempimenti burocratici sono tantissimi, com’è normale che sia perché stiamo parlando di un torneo di altissimo livello, cosi come sono state diverse le difficoltà che abbiamo incontrato e che tuttora continuiamo ad incontrare. Noi, però, vogliamo a tutti costi dimostrarci all’altezza del campionato che ci aspetta e dell’opportunità storica di riportare a Messina la Serie A dopo cosi tanto tempo. Abbiamo lavorato con attenzione tanto dal punto di vista tecnico, allestendo una squadra con una sua precisa identità e con il giusto mix di atlete esperte e giovani, puntando anche su qualche pezzo da novanta. Ma stiamo lavorando tantissimo anche sotto l’aspetto organizzativo: sono tante le cose da fare e la data del 29 si avvicina. Motivo per cui anche in questo mese di agosto non ci siamo fermati un attimo. Ma di questo siamo contenti e soddisfatti: sappiamo quali sono i nostri obiettivi ed i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto, e questo ci motiva per lavorare sempre meglio. Adesso ci aspettiamo anche che la piazza messinese risponda con il nostro stesso entusiasmo e la nostra stessa passione. Abbiamo da poco lanciato la campagna abbonamenti e la speranza è che la città risponda presente, sottoscrivendo l’abbonamento e sostenendoci anche in questo senso, dimostrandoci calore, vicinanza ed entusiasmo. Sarebbe una bella risposta nei confronti del nostro lavoro e, soprattutto, sappiamo che sarà decisamente anche per loro un’occasione unica di vedere uno spettacolo sportivo di altissimo livello”.

La campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!” è attiva all’indirizzo (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-abbonamento-desi-shipping-akademia-sant-anna-2022-23.html). Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.