Villa San Giovanni: percettori del reddito di cittadinanza impiegati per la pulizia delle caditoie

23 Agosto 2022 11:42

I lavori di pulizia riguarderanno in queste settimane tutte le vie della città

A Villa San Giovanni è iniziata la pulizia delle caditoie con l’ausilio importante dei percettori del reddito di cittadinanza. A darne notizia è l’amministrazione Comunale che ha mostrato gli uomini in servizio. Tenere puliti i tombini e i pozzetti è fondamentale, perché se dovessero essere intasati da foglie o detriti l’acqua piovana non scorre e la strada si allaga al primo acquazzone. Scene che spesso si sono viste anche in questi giorni di maltempo.

“Questo è un lavoro indispensabile con l’arrivo della stagione autunnale per salvaguardare molte strade dagli allagamenti. Si è iniziato con via Vittorio Emanuele II che verrà completata entro la prossima settimana. La pulizia riguarderà tutte le via della città”, comunica l’amministrazione Comunale di Villa San Giovanni.