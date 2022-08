Villa San Giovanni, la segnalazione: “rifiuti e fogna nella spiaggia dietro la stazione” | FOTO

17 Agosto 2022 15:07

Fogna e rifiuti nella spiaggia dietro la stazione di Villa San Giovanni, un tempo molto frequentata: l’amara segnalazione di un cittadino

La spiaggia dietro la stazione di Villa San Giovanni non versa proprio in condizioni ottimali. A segnalarla, scrivendo alla redazione di StrettoWeb, un cittadino: “vorrei segnalare – afferma – le condizioni in cui versa una spiaggia, che i villesi tanti anni fa frequentavano spesso con un sistema dunale. Ci sono vari punti in cui della fogna finisce a mare, inquinando il mare e in Consiglio Comunale un Assessore parlava di Bandiera Blu”, evidenzia.

“Oltre a questo – prosegue – una marea di rifiuti abbandonati da anni e l’erosione nella costa aumenta. Tutto questo abbandono è peggiorato con l’eliminazione dell’entrata alla spiaggia dalla stazione, che ha portato a rendere difficile e lungo l’accesso, ci vuole 1 km di camminata. Ora un Amministrazione di cambiamento, avrebbe pulito anche questa parte della spiaggia e avrebbe presentato denuncia alle autorità competenti, attualmente ci sono sversamenti di fogna in almeno 2 punti. Chiedo che la nuova Amministrazione intervenga subito, sennò oltre Cannitello rischiamo di perdere anche questo pezzo di costa e i futuri villesi, saranno costretti ad andare a mare a Scilla”, conclude amaramente. A corredo dell’articolo, alcune immagini che descrivono la situazione.