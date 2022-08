Villa San Giovanni, i Consiglieri di minoranza: “scorrettezza del Sindaco Caminiti sull’Area Portuale dello Stretto”

16 Agosto 2022 10:49

“I Consiglieri comunali di minoranza Santoro, Lucisano, Siclari, Calderone e De Marco sono costretti a constatare un ulteriore comportamento scorretto del Sindaco nettamente opposto rispetto alle parole usate nel suo discorso di insediamento”. Comincia così la nota dei Consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni in merito a una, a detta loro, scorrettezza del Sindaco Caminiti per quanto riguarda l’Area Portuale dello Stretto.

“I Consiglieri – si legge – dopo il Consiglio Comunale, tenutosi il 5 agosto u.s. in seduta straordinaria, hanno richiesto ed è stata consegnata dal Sindaco Caminiti una nota incompleta (precisamente una pagina) dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Non ricevendo dal Sindaco altri documenti sono stati costretti ad un ulteriore accesso agli atti in data 08/08/2022 e finalmente quella nota di una pagina è diventata completa con sei pagine oltre all’allegato di 35 pagine. Con grande sorpresa leggono che quella nota è pervenuta al Comune con prot. 22928 in data 01/08/2022 con la quale si trasmetteva la presentazione unitaria del Documento di Programmazione del Sistema Portuale dello Stretto, che la Proger S.p.A. ha elaborato dopo vari incontri con la maggioranza”.

“Come mai – si chiedono – quella nota non è stata portata in discussione in Consiglio o fatta conoscere ai Consiglieri di minoranza che avevano chiesto che quell’argomento fosse inserito nel prossimo Consiglio comunale? In quella nota si legge che per ogni Porto compreso nell’AdSP dello Stretto si terrà in considerazione la seguente documentazione di base, nel nostro caso l’Accordo con il Comune di Villa San Giovanni del maggio 2022. Quel documento conferma la preoccupazione sulla validità dell’Accordo del maggio 2022, preoccupazione che hanno comunicato nell’ultimo Consiglio comunale e che il Sindaco in maniera superficiale ha licenziato dichiarando che quell’Accordo non ha alcuna valenza. Ma la questione che più ha turbato i Consiglieri di minoranza è che il Sindaco ha avviato i lavori in Consiglio comunale nascondendo quella nota. Una nota che avrebbe potuto aprire un dibattito all’interno del Consiglio, dove tutti i Consiglieri avrebbero potuto esprimere il loro pensiero”.

“Anche se non conoscono il motivo – proseguono – il Sindaco non avrebbe dovuto mai e poi mai nascondere dei documenti su cui si sarebbe dovuto dibattere in Consiglio comunale. Il fatto è assai grave, è una scorrettezza istituzionale, che dimostra il suo poco rispetto e riguardo verso i Consiglieri tutti ed il Consiglio stesso che ha un Presidente del Consiglio Trecroci che lo presiede, votato all’unanimità. Si augurano, inoltre, che il Presidente del Consiglio non fosse a conoscenza di questa scorrettezza istituzionale perpetrata ai danni del Consiglio stesso. Se invece era stata informata della nota del Presidente Mega, l’atto sarebbe ancora più grave, perché il Presidente che ha dei doveri istituzionali verso il Consiglio ne perderebbe di prestigio e di credibilità la sua Presidenza, e in questo caso i consiglieri di minoranza, saranno costretti a valutare la richiesta di sue dimissioni”.

“I Consiglieri di minoranza – si chiude la nota – ribadiscono se l’obiettivo finale è quello di migliorare l’attraversamento nello Stretto con un impatto positivo sulla vivibilità del nostro paese e sull’ambiente, l’unico progetto sarebbe lo spostamento verso sud degli approdi, come del resto da anni programmato. Nel ruolo e funzione di Consiglieri di minoranza chiedono entro i termini sopra indicati che la maggioranza si determini, predisponendo ed attuando una delibera per una nuova fase programmatica e progettuale sullo sviluppo del porto. Sarebbe auspicabile tenere in considerazione la realizzazione della bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale, l’area di accumulo ed i nuovi piazzali di imbarco, al fine di decongestionare la viabilità cittadina, minata anche da improvvisi eventi avversi atmosferici come verificatesi in questi giorni”.