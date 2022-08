Villa San Giovanni, il 5 agosto si celebra il 25° anniversario della morte di Alessandro Russo

3 Agosto 2022 11:19

Il prossimo 5 agosto si celebrerà a Villa San Giovanni il 25° anniversario della morte di Alessandro Russo, scomparso nel 1980 a soli 17 anni

Il 5 agosto 2022 ricorre il 25° anniversario della morte di Alessandro Russo, un giovane di Villa San Giovanni (RC) di appena diciassette anni (nato il 7 settembre del 1980, piccolo paziente del Pediatra Dott. Vincenzo Vitale), a causa di un terribile incidente stradale, i cui responsabili sono rimasti impuniti. Nella tragica circostanza della morte, i familiari di Alessandro acconsentivano all’espianto degli organi, che venivano successivamente donati. Si è trattato del primo caso di donazione di organi avvenuto a Villa San Giovanni.

In occasione della dolorosa ricorrenza, quindi, la Signora Maria Raffaella Vizzino, madre di Alessandro, in rappresentanza della famiglia, intende organizzare una giornata di ricordo, memoria e preghiera in suffragio del caro Alessandro, e di informazione e sensibilizzazione nei riguardi della delicata ed importante tematica della donazione degli organi.

La Signora Vizzino, quindi, avrebbe pensato di organizzare un evento nel pomeriggio (ore 17) del giorno 5 agosto 2022, presso il borgo di Piale di Villa San Giovanni, coinvolgendo l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni nella persona del Sindaco, dott. Giusy Caminiti; l’AIDO Calabria nella persona del prof. Nicola Pavone; la Fondazione Mediterranea, nella persona del dott. Vincenzo Vitale; il comitato Ponti Pialesi, nella persona di Francesco Marcianò, il comitato Borgo Piale, nella persona di Giuseppe Sofi; la parrocchia di S. Croce, nella persona di Padre Michele Bernardi. Al termine (ore 19) verrà celebrata la S. Messa a suffragio di Alessandro, presso la chiesa di Piale di Villa San Giovanni.