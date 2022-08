7 Agosto 2022 13:31

Nuovo arrivo in casa Vigor Lamezia: è il classe 2001 Pasquale Giampà

“La Vigor Lamezia comunica l’arrivo di un altro lametino in rosa: Pasquale Giampà, centrocampista, classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Sambiase fino all’approdo in prima squadra. Lo scorso anno in Eccellenza con la Paolana, è reduce dall’esperienza con l’Ecosistem Lamezia nel Campionato Italiano Beach Soccer”.

E’ quanto recita la nota ufficiale della Vigor Lamezia, che annuncia l’innesto del giovane 2001 Pasquale Giampà.