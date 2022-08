Vigor Lamezia, arrivano due under: ufficiali Montoro e Talarico

2 Agosto 2022 20:07

Ufficializzato l’arrivo di due nuovi under in casa Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia è lieta di annunciare l’arrivo dei primi due under: uno in difesa e uno in attacco, entrambi provenienti dal Sersale. Montoro Mattia, classe 2004, esterno basso, cresce nella scuola calcio Football 3000 Pianopoli, dove vince il Campionato Giovanissimi Provinciale, per poi approdare nei settori giovanili di Catanzaro e Vibonese. Talarico Roberto, 2003, esterno d’attacco, cresce nel settore giovanile del Catanzaro, prosegue la sua esperienza in quello del Rende, lo scorso anno capocannoniere della Juniores con 19 reti.