Vigor Lamezia, arriva un altro under: torna l’attaccante Arzente

4 Agosto 2022 11:41

Altro arrivo under, da una Lamezia all’altra: dall’Fc arriva alla Vigor l’attaccante classe 2004 Matteo Arzente

La Vigor Lamezia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di un altro under in attacco. Matteo Arzente, classe 2004 che, arriva in prestito dall’ FC Lamezia Terme, ritorna, così, a vestire i colori biancoverdi.