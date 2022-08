9 Agosto 2022 15:36

Con una breve nota la Vigor Lamezia comunica l’importante colpo Giovanni Foderaro: per l’esperto attaccante classe ’84 si tratta di un ritorno

“La Vigor Lamezia è lieta di comunicare il ritorno in biancoverde del calciatore Giovanni Foderaro. Colpo importante del Ds Morelli per il reparto offensivo quello dell’attaccante classe ’84, reduce dall’esperienza in Serie D con il Paternò e che vanta una lunga esperienza sempre in categorie superiori”.

