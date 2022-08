Vara di Messina, annullato il trasferimento dei Giganti a Camaro Inferiore causa maltempo

12 Agosto 2022 11:44

Causa maltempo annullato il trasferimento di oggi dei Giganti a Camaro Inferiore. I prossimi appuntamenti della manifestazione “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni”

A causa delle avverse condizioni meteorologiche è stato annullato oggi il previsto trasferimento, come da programma, da Camaro Superiore a Camaro Inferiore, dei Giganti e del cammello, che compatibilmente con le condizioni atmosferiche, domani, sabato 13, saranno trasportati direttamente da Camaro Superiore in Piazza Unione Europea.

Gli appuntamenti di oggi, venerdì 12, delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni” edizione 2022, dedicata a Franz Riccobono, in collaborazione con il Gruppo Storico della Vara e dei Giganti ed il contributo di Associazioni culturali, sono i seguenti: dalle ore 9 alle 13, a Palazzo Zanca, ufficio postale distaccato di Poste Italiane per l’emissione di un francobollo dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina” appartenente alla serie tematica “Le festività” proposto dal Circolo Filatelico Peloritano. Verrà utilizzato un annullo “Primo giorno” e saranno in vendita uno speciale folder e altri prodotti filatelici legati all’emissione del francobollo. Per le mostre da domani, venerdì 12, sino a lunedì 29, “Storia e Fede a Messina”, esposizione filatelica e di cartoline d’epoca a cura del Circolo Filatelico Peloritano e dell’arch. Nino Principato. Alle ore 19, presso l’Auditorium del Palacultura, conferenza del prof. Antonino Sarica “La Vara dalla Storia alla Gastronomia: il racconto del Cuneo e i piatti del Mezzagosto messinese”, a cura dell’Associazione “Antonello da Messina”. – Cerimonia di consegna alla Mostra Permanente della Vara e dei Giganti della gigantografia fotografica della Vara del 1959 e foto sul Mezzagosto del fotografo Agostino Saya.

Per domani, sabato 13, alle ore 7, il trasferimento (compatibilmente con le condizioni meteorologiche) dei Giganti e del cammello da Camaro Superiore in Piazza Unione Europea; alle ore 17, in via Garibaldi, la gara ciclistica “Trofeo Maria Assunta”; alle ore 19.30, nell’area sottostante il Sacrario di Cristo Re, Benedizione e inaugurazione del Monumento dell’Arcivescovo Mons. Angelo Paino, a cura dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela e del Coordinamento cittadino “Pro Monumento S. E. Mons. Angelo Paino”. (La Statua è dono della “Fondazione Città del Ragazzo” di Padre Nino Trovato e il progetto del Monumento è dell’ing. arch. Livio Lucà Trombetta).

Domenica 14, alle ore 19, partenza del Cero Storico da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo; alle 20.30, Santa Messa ai piedi della Vara in Piazza Castronovo; alle 21.30, Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a viale Giostra e rientro; per gli eventi in piazza “Là dove un tempo sorgeva il Teatro dei Dodicimila”, nella scalinata di Palazzo Zanca, alle 21, “In Festa coi Giganti”, canti e danze della tradizione, a cura dei Gruppi folclorici di Messina; alle 23, sparo di batterie e cassette dalla terrazza del Palazzo Municipale.

Lunedì 15, alle ore 7, stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara; alle ore 9, sparo di 21 colpi di cannone; alle 11, Basilica Cattedrale. Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Accolla; alle ore 18.30, partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di bigliettini. Sparo di “bombe a giorno” dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura; alle ore 23, esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto, offerti dal Gruppo Caronte&Tourist.