Vara e Giganti a Messina: al via nuove prenotazioni per il materiale filatelico

30 Agosto 2022 14:25

Sono state avviate le nuove prenotazioni per ottenere il materiale filatelico relative alla emissione del francobollo per la Vara e i Giganti di Messina voluto dal Circolo Filatelico Peloritano

Sono state avviate le nuove prenotazioni per ottenere il materiale filatelico relative alla emissione del francobollo per la Vara e i Giganti di Messina voluto dal Circolo Filatelico Peloritano. A seguito dell’esaurimento delle scorte, in occasione dell’attivazione dello Sportello filatelico distaccato a Palazzo Zanca e avere soddisfatto tutte le successive prenotazioni di folder e bollettini ufficiali, l’Ufficio Postale Messina 18, attraverso il proprio Sportello filatelico, ha già avviato una nuova fase per fare fronte alle ulteriori richieste di valori bollati da parte della cittadinanza. Pertanto, è possibile contattare il personale del suddetto ufficio postale, sito in via San Giacomo (alle spalle del Duomo) per prenotare le emissioni filateliche che interessano, previo rilascio del proprio recapito telefonico. Oltre il francobollo, è possibile acquistare il folder, il bollettino ufficiale, la tessera filatelica plastificata, la cartolina e la busta con l’annullo “primo giorno”.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale i responsabili del servizio dell’Ufficio Postale Messina 18 per l’efficiente organizzazione e la competenza dimostrata a gestire, nel rispetto delle norme di sicurezza, la forte affluenza di messinesi che hanno voluto regalarsi o donare alcuni pezzi filatelici che rimarranno nella storia della nostra Città grazie al Circolo Filatelico Peloritano”, ha evidenziato l’Assessore Vincenzo Caruso.