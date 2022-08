28 Agosto 2022 18:00

Un uomo è caduto in mare pochi minuti fa nella zona di Villa San Giovanni

Un uomo è caduto in mare da un’imbarcazione in transito nello Stretto di Messina, precisamente a 200 metri dal porto di Villa San Giovanni. A dare l’allarme è la Capitaneria di Porto che sta avvisando via radio tutte le imbarcazioni di procedere con prudenza.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli: in corso le ricerche dell’uomo.

Seguiranno aggiornamenti