Ultimo, dedica romantica con tramonto sulle Isole Eolie: fan in delirio | VIDEO

24 Agosto 2022 16:46

Il cantautore romano ha concluso i suoi concerti a Catania e ha deciso di rimanere in Sicilia per passare qualche giorno di relax

Il cantante Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha mandato in delirio i propri fan su Instagram. L’ultimo video postato sui social è una dedica super romantica con la riproduzione al suono di chitarra della canzone “Quella casa che avevamo in mente” e tanto di tramonto su Alicudi, nel paradiso delle Isole Eolie. Al termine del suo tour estivo, l’artista ha infatti deciso di trascorrere qualche giorni di vacanza a Capo d’Orlando, in compagnia di alcuni amici. Il cantautore romano ha concluso i suoi concerti e ha deciso di rimanere nella magnifica Sicilia per passare qualche giorno di relax, senza dimenticare i suoi ammiratori, ovvero l’anima del suo successo.

Di seguito il testo cantato da Ultimo con alle spalle il tramonto sulle Isole Eolie e il link con il video:

“E tu occupavi un posto troppo grande

E certo adesso è strano non parlarne

Di quella casa che avevamo in mente

Lontano dalla strada in mezzo al verde

Ti ricordi? Avevi sempre freddo

E anche io, ma non te l’ho mai ammesso

Perché la nostra storia è in queste cose

In ciò che non si dice, ma rimane

Ti vorrei

Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei

Ma ti prego com’eri prima

Con la faccia da bambina”.