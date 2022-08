Ucraina, Medvedev: “Stoltenberg ha dimenticato chi vinse la Seconda Guerra Mondiale”

4 Agosto 2022 16:22

“E la storia si ripeterà”, ha affermato il collaboratore di Vladimir Putin

“Il conflitto in Ucraina è al momento quello più pericoloso per l’Europa dalla seconda guerra mondiale ad oggi e la Russia non può vincere”. Ha affermato questo il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, durante il suo discorso a Utøya, in Norvegia, mentre affrontava anche il tema delle tensioni tra Serbia e Kosovo. In queste ore il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha reagito alla dichiarazione. “Stoltenberg ha una brutta memoria. Ha dimenticato chi ha vinto la seconda guerra mondiale. La storia si ripeterà”, ha replicato l’ex presidente russo e stretto collaboratore di Vladimir Putin sul suo account Telegram.