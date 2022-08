Turismo, in Calabria si punta sull’avioturismo: la prima tratta verrà inaugurata il 24 agosto

7 Agosto 2022 22:48

Dalla montagna al mare in volo in pochi minuti: in Calabria si punta sull’avioturismo

In Calabria si punta sull’avioturismo che collegherà la Sila crotonese con la marina di Sibari. E’ il progetto di due imprenditori calabresi, Giovanni Baffa e Mario Varca, che verrà inaugurato il prossimo 24 agosto durante il Sila FlySound Festival 2022, tenuta a battesimo da Adriana Volpe, in una giornata interamente dedicata al sistema avioturistico. Il servizio collegherà località ad altissima vocazione turistica: quelle montane crotonesi e quelle cosentine della marina di Sibari.

Il progetto è assolutamente moderno e rivoluzionario che accorcerà i tempi dei trasferimenti raggiungendo mete di mare in montagna in pochi minuti, in una regione in cui, talvolta, le strade non sono modernissime ed efficienti.