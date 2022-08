Tremonti candidato con Fratelli d’Italia: “autunno drammatico per colpa delle sanzioni alla Russia”

21 Agosto 2022 20:44

Tremonti candidato con Fratelli d’Italia: “da settembre avremo il problema delle bollette per le famiglie italiane”

Ritorna alla politica attiva l’ex ministro dell’economia del governo Berlusconi, Giulio Tremonti, il quale, a “Mezz’ora in più”, ha rivelato di essere candidato con Fratelli d’Italia. Lucia Annunziata ha incalzato l’ex forzista sulla questione energie e tasse: “da settembre avremo una situazione drammatica, provocata dalle sanzioni alla Russia, e l’attuale governo ha sottovalutato la situazione. In Italia persiste il problema delle bollette per le famiglie e quindi propongo di togliere la tassazione sull’energia, in particolare ai redditi più bassi, e poi intervenire sulla speculazione, perché su questo non viene fatto abbastanza”.

“Togliere le bollette alle povere persone è fattibile“, rimarca Tremonti che precisa: “chi guadagna con gli aumenti dell’energia è il governo con l’inflazione“.