Serie B, la Top 11 della Lega è colorata d’amaranto: ben 3 giocatori della Reggina, sorpresa in difesa

17 Agosto 2022 16:11

Giraudo, Crisetig e Rivas sono stati inseriti dalla Lega B nell’undici di giornata dopo il turno inaugurale: è dominio amaranto nella Top 11

Dominio amaranto, e ci può stare (eccome). Non solo a Ferrara, ma in generale dopo questa prima giornata di campionato. La Serie B l’ha notato e, dopo aver incensato il club con la foto del “trio vincente” in casa della Spal, ha inserito anche tre giocatori nella Top 11 al termine del turno inaugurale del torneo 2022-2023.

Giraudo, Crisetig e Rivas sono stati infatti inseriti dalla Lega B, come si può vedere nell’aggiornamento social in basso, nell’undici di giornata. Il terzino sinistro ha giocato un’ottima gara, esprimendo al meglio le due fasi: linea alta, sempre in anticipo, bene nelle diagonali difensive e nella spinta costante dialogando con l’indemoniato Rivas. Il capitano ha segnato il gol che ha sbloccato il match, riprendendosi la marcatura che gli avevano tolto a Marassi in Coppa Italia. Per l’honduregno, poco da dire: scatenato, con due occasioni nel primo tempo, l’assist a Menez, il gol e una serie di grandi giocate. I ruoli sono più o meno i loro: Giraudo a sinistra nella difesa a 4, Crisetig mediano nel 4-3-3 e Rivas ala destra, a differenza del suo ruolo a Ferrara (a sinistra). Ecco la grafica.