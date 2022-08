Tindari, riprogrammato lo spettacolo “Cavalleria Rusticana” con Luca Ward: appuntamento il 30 agosto

28 Agosto 2022 12:27

Dopo il nubifragio dello scorso 25 agosto, è stato riprogrammato lo spettacolo “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, presso il teatro antico di Tindari: appuntamento il 30 agosto alle ore 21:00

Si riparte dopo il nubifragio che ha colpito lo scorso 25 agosto la zona di tirrenica e che ha causato l’interruzione dello spettacolo Cavalleria Rusticana di Mascagni, al teatro antico di Tindari, martedì 30 agosto ore 21, stesso cast. Con un epilogo suggestivo si concluderà la rassegna culturale Nebrodes, diretta da Anna Ricciardi , in un luogo magico, in compartecipazione con il coro lirico siciliano che celebra in musica i cento anni dalla morte di Giovanni Verga. Voci meravigliose daranno vita all’opera di Verga, Sanja Anastasia sarà Santuzza, Armaz Darashivili Turiddu, Andrea Borghini Alfio, Yu Wang Lucia e Camilla Antonini Lola.

A dirigere l’orchestra filarmonica della Calabria e il coro lirico siciliano, Filippo Arlia, il più giovane direttore di conservatorio d’Italia. A presentare la serata di martedì ore 21,il noto conduttore televisivo Domenico Gareri, a rendere indimenticabili alcune pagine tratte dalle novelle di Verga , la voce di Luca Ward, attore e doppiatore tra i migliori al mondo. Si chiude il sipario sulla rassegna Nebrodes che ha regalato a Falcone, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Raccuja e San Piero Patti, i dieci paesi del consorzio presieduto da Vincenzo Princiotta, spettacoli, danze, concerti, mostre, presentazioni di libri, con la partecipazione di personalità importanti rigorosamente “ Made in Sicily”.