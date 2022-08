Tesserini venatori, il Circolo “Gli amici della caccia” segnala ”un’anomalia nel Comune di Rosarno”

27 Agosto 2022 12:34

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” segnala un’anomalia amministrativa nel Comune di Rosarno per il rilascio dei tesserini venatori

Il Circolo “Gli amici della caccia” chiede che “la Commissione Straordinaria del Comune di Rosarno (RC) intervenga per risolvere la situazione di stasi createsi riguardo il rilascio dei tesserini venatori. Nonostante la prenotazione dei cacciatori per ottenere il tesserino venatorio per l’annata odierna, ad oggi a causa di varie problematiche degli addetti al servizio, sono stati consegnati pochissimi tesserini venatori. Situazione alquanto inconcepibile visto l’approssimarsi dell’apertura della caccia prevista per giorno 1 settembre c.a. Il circolo amici della caccia pertanto chiedono un intervento urgente da parte di chi di competenza al fine di poter risolvere questa situazione pregiudizievole per i cacciatori Rosarnesi“.