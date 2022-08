Elezioni, Maria Elena Boschi e l’ex sindaco di Taurianova Scionti i capilista in Calabria per la lista di Calenda e Renzi

20 Agosto 2022 18:54

Elezioni, Maria Elena Boschi e Fabio Scionti capilista in Calabria per la lista di Calenda e Renzi. Out Brunetti e Versace, al secondo posto Magorno

Saranno Maria Elena Boschi e l’ex sindaco di Taurianova, Fabio Scionti (in seconda posizione Daniela Ventura), i capilista alla Camera ed al Senato in Calabria di Italia Viva-Azione: è quanto è stato stabilito tra Calenda e Renzi per quanto riguarda la spartizione dei posti tra i due partiti del Terzo Polo. Al secondo posto alla Camera ci sarà Ernesto Magorno, senatore, sindaco di Diamante e fedelissimo dell’ex premier, il quale su facebook, ha scritto: “si tratta di una scelta importante; con la sua competenza e la sua esperienza Maria Elena potrà dare maggior forza alla Calabria in Parlamento. Faremo insieme una campagna elettorale intensa in cui racconteremo ai cittadini le nostre idee per l’Italia che deve continuare a crescere nel solco di quanto fatto dal governo Draghi”.

All’Uninominale alla Camera di Reggio Calabria dovrebbe essere candidato il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Latella. A questo punto sono minuscole le speranze per Versace e Brunetti per un “posto al sole”: anzi i due non dovrebbero essere manco in lista.