Ternana-Reggina 1-0: ultimi minuti, tutti “in the box” | LIVE

21 Agosto 2022 21:34

Diretta Ternana-Reggina: tutti gli aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Seconda di campionato, seconda trasferta. Dopo la convincente vittoria a Ferrara, Reggina di scena in casa della Ternana, uscita sconfitta alla prima ad Ascoli. Inzaghi recupera Camporese e Majer, ma l’obiettivo è quello di ripetere prima la prestazione e poi il risultato di domenica scorsa. Un ex arbitro da una parte (Tagliavento), un ex arbitro dall’altra (Cardona). Un ex attaccante da una parte (Lucarelli, che ha qualche defezione proprio davanti), un ex attaccante dall’altra (Inzaghi). Come sempre, StrettoWeb seguirà tutto in diretta: aggiornamenti in tempo reale, con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Ternana-Reggina, la cronaca testuale live della partita

9o’+8 – Clamorosa occasione per la Reggina: da corner Iannarilli para da un passo, poi Canotto da fuori sfiora il palo. Nel capovolgimento, para Colombi.

90’+7 – Dopo una lunghissima attesa, con tanto di medicazione, Bogdan sta uscendo dal campo. Applausi per lui, botta tutt’altro che “bella”.

90’+3 – Adesso non si sta giocando, è ancora a terra Bogdan dopo il colpo preso.

90’+1 – Che occasione per la Reggina: Fabbian a botta sicura, Bogdan si immola e si sostituisce al portiere, ma rimane a terra ed è necessario l’ingresso della barella.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

85′ – Occasione per la Reggina, che prova a sfruttare l’artiglieria pesante in mezzo all’area. Colpo di testa di Fabbian, ma è troppo telefonato. Nell’occasione, scontro tra il centrocampista amaranto e Capuano, che perde sangue.

81′ – Esordio di Santander, Inzaghi lo inserisce al posto di Giraudo. Ora la Reggina è super offensiva.

77′ – Erroraccio di Giraudo, che regala il pallone a Partipilo quasi a porta spalancata. Nulla di fatto, per fortuna degli amaranto.

74′ – Reparti troppo lunghi e slacciati, la Reggina non riesce più a produrre alcun pericolo dopo l’incoraggiante inizio ripresa.

67′ – E’ arrivato il momento del centravanti di peso: Inzaghi inserisce Gori e toglie Menez, che nell’ultimo quart0 d’ora ha perso troppi palloni.

64′ – A dispetto di un inizio di ripresa incoraggiante, la Ternana è tornata ad alzare il baricentro e la Reggina non riesce a sfondare davanti, allungandosi troppo. Troppi palloni persi da Menez, che ora giostra dietro Rivas, prima punta.

55′ – Pierozzi ci prova in diagonale, palla fuori di poco. La Ternana si abbassa, la Reggina comincia ad avanzare. Ora Inzaghi mette Cicerelli al posto di Liotti e si passa al 4-2-3-1.

50′ – Altro cambio per la Ternana: entra Celli, esce Diakité.

46′ – Comincia la ripresa, un cambio per la Ternana e due per la Reggina: entrano Canotto e Camporese per Ricci e Cionek, per i locali c’è Proietti al posto di Coulibaly.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Si chiude il primo tempo: è 1-0 il parziale.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

44′ – Poco in questi ultimi 10 minuti, si attende il recupero.

34′ – La Ternana va sul 2-0, sempre con Partipilo, ma l’assistente annulla per fuorigioco: ancora beffato Giraudo, mentre Colombi era uscito a vuoto lasciando la porta spalancata.

32′ – Per ben due volte in pochi minuti, imbucata centrale in profondità per Rivas, che taglia il campo accentrandosi. Ternana colta in profondità.

26′ – Si sblocca il match, la Ternana va in vantaggio: gran gol di Partipilo, che raccoglie la verticalizzazione dalla sinistra e da destra la piazza al volo all’angolino. Non può nulla Colombi, Giraudo troppo avanti. 1-0.

24′ – Punizione di Palumbo, tiro telefonato e blocca Colombi. Gara di nuovo bloccata, Ternana ben messa in campo e poco spazio per Rivas, con una Diakite che come ad Ascoli si conferma osso durissimo.

19′ – Giallo questa volta per la Reggina, ai danni di Cionek. Così come quello nei confronti di Di Tacchio, però, la decisione sembra alquanto severa. E infatti prima Lucarelli e ora Inzaghi non l’hanno presa benissimo.

14′ – Eccola la prima occasione, è per la Reggina: che scambio centrale nello stretto tra Menez e Fabbian, con quest’ultimo che conclude a botta sicura in area ma viene stoppato da un difensore. E c’è anche il primo giallo: ammonito Di Tacchio, nelle fila rossoverdi.

11′ – Partita molto fisica e con ritmi abbastanza frenetici, ma ancora nessuna vera occasione.

6′ – Primo angolo anche per la Reggina, guadagnato da Ricci.

2′ – Subito corner per la Ternana, che sembra partita aggressiva.

1′ – Si parte, comincia Ternana-Reggina. Manto erboso in condizioni decisamente migliori a quelle di 5-6 giorni fa, in cui il terreno di gioco si presentava in una situazione tutt’altro che rassicurante.

1° TEMPO

Ternana-Reggina, le formazioni ufficiali

Lo avevamo scritto ieri: squadra che vince non si cambia. E Inzaghi non cambia, affidandosi sempre allo stesso 11 già visto a Genova e a Ferrara. Quindi c’è Pierozzi a destra, Giraudo e non Di Chiara a sinistra, ancora Fabbian e Liotti mezz’ali più il solito tridente offensivo con Menez falso nueve. Panchina dunque per i rientranti Camporese e Majer.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Palumbo, Partipilo; Favilli. A disposizione: Krapikas, Sorensen, Capanni, Proietti, Falletti, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Celli, Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Camporese, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. IV ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. VAR: Davide Massa di Imperia. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.