Ternana-Reggina, la probabile formazione amaranto: squadra che vince non si cambia? Possibile conferma in blocco per Inzaghi

20 Agosto 2022 17:31

Le possibili scelte di mister Inzaghi per il match di domani in Umbria tra Ternana e Reggina

Squadra che vince non si cambia? Un classico, nello sport, da sempre e per sempre. Ipotizzabile, probabilmente, per la Reggina in scena domani sera a Terni. Alla seconda trasferta consecutiva, Inzaghi potrebbe infatti optare davvero per la conferma in blocco della squadra che ha vinto e convinto a Ferrara alla prima giornata. Qualche dubbio, in realtà, rimane, a maggior ragione per via del recupero di gente come Majer e Camporese, anche se alcune indicazioni le ha fatte intendere il mister ieri in conferenza stampa.

Come ad esempio il fatto che al momento Giraudo e Di Chiara si giocheranno il posto come terzino sinistro, con l’ex Perugia che era stato pensato anche come mezz’ala sinistra in casa della Spal. Oppure con la battuta sul ruolo delle mezz’ali e sull’importanza di “buttarsi dentro”, a maggior ragione quando il riferimento centrale è Menez. Insomma, tutto ciò fa ipotizzare la conferma di Giraudo a sinistra e di Fabbian a destra, anche se è chiaro che Di Chiara e Majer scalpitino. Stessa cosa al centro, con Cionek che dovrebbe andare verso la conferma, anche se Camporese ha recuperato. Davanti, sempre fiducia al trio che ha mandato in tilt la difesa spallina, con Ricci e Rivas a piede invertito, l’honduregno spesso dentro e Menez che viene dietro. Anche in attacco, c’è sempre “l’ombra” di Canotto sulla destra.