Ternana-Reggina 1-0, le pagelle di StrettoWeb: male Ricci e Menez, Canotto entra bene

21 Agosto 2022 23:11

E’ appena terminato il match del Libero Liberati di Terni tra Ternana e Reggina: come di consueto, le pagelle amaranto della nostra redazione

Dopo la vittoria alla prima, la sconfitta alla seconda. La Reggina perde a Terni, storicamente campo nerissimo. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Colombi 5.5 – Non ha colpe sui gol, ma sbaglia due uscite sanguinose e nella prima di queste è anche gol, ma per sua fortuna anche fuorigioco. Nel finale rende meno amara la sconfitta su Falletti.

Pierozzi 6.5 – Tra i migliori. Oggi si gioca di più dal suo lato, lui spinge tanto, mette diversi palloni in mezzo e prova anche la conclusione.

Cionek 5.5 – Il giallo, esagerato, lo condiziona, e commette qualche errore non da lui, soprattutto in fase di impostazione. Inzaghi lo toglie per evitare rischi.

Gagliolo 6 – Non ha colpe sui gol, per il resto la difesa non rischia moltissimo.

Giraudo 5.5 – Oggi si spinge meno a sinistra, perché c’è Diakité, ma nella ripresa, quando ha più spazio, vanno spesso in pressione e lui va in difficoltà. Sul gol ha colpe, lascia troppo spazio dietro a Partipilo.

Fabbian 6 – Al netto di qualche errore, conferma le buone impressioni soprattutto in fase di inserimento: sfiora il gol almeno due volte.

Crisetig 6 – Lucarelli imbriglia Inzaghi, blocca le mezz’ali e si sistema bene dietro: lui ha molto spazio per giocare il pallone, ma ne ha poco per servire i compagni, soprattutto nella ripresa.

Liotti 6 – Come sopra, è chiuso dalla “gabbia” di Lucarelli e oggi il lavoro delle mezz’ali di scena a Ferrara (che è anche diverso) si vede meno.

Ricci 5 – Come l’anno scorso e come in questo inizio, solita musica: troppo leggero, non vince i contrasti (perde quello che ha portato al gol), cross e tiri finiscono sugli avversari. Questa volta la sua partita dura un tempo.

Ménez 5 – Male, oggi. Nel primo tempo è ingabbiato dalla ragnatela di Lucarelli e costretto a venire dietro quasi alla posizione di centrocampo, nella ripresa passa dietro a Rivas e perde un’infinità di palloni, prolungando troppo la giocata in attesa di una soluzione.

Rivas 6 – A sinistra è chiuso da Diakité, che come ad Ascoli si conferma osso durissimo, poi però comincia a tagliare verso il centro e crea qualche pericolo. Nella ripresa cambia troppe volte posizione e la vede giustamente poco.

dal 46′ Canotto 6.5 – Ingresso molto positivo, sicuramente meglio di Ricci. Punta l’uomo, mette molti palloni in mezzo, sfiora anche il gol con un bel diagonale da fuori. L’impressione è che presto possa scalzare l’ex Ascoli.

dal 46′ Camporese 6 – Esordio anche per lui: compiti più tranquilli, perché la Ternana nella ripresa si difende.

dal 57′ Cicerelli 6 – Buon ingresso, come a Genova, e come a Genova mette un’infinità di palloni dentro.

dal 67′ Gori 6 – Pochi palloni in area, escluso il finale, e quindi poco servito.

dall’80’ Santander 6 – Pochi minuti ma un gol sfiorato: c’è la zampata da pochi metri, ma Iannarilli para.

All. Inzaghi 5.5 – Conferma lo stesso undici per la terza di fila, dando giustamente fiducia a chi ha fatto bene finora, ma Lucarelli lo ha studiato tanto e lo ha imbrigliato. La scuote coi cambi ad inizio ripresa e varia più moduli nel corso del tempo, provando a giocarsela mettendo palloni in mezzo, ma la squadra si stanca, si allunga e va in difficoltà, scuotendosi solo nel finale.