Ternana-Reggina continua. Gagliolo: “il campo una spiaggia”. E Partipilo ironizza: “loro hanno giocato in Champions…”

22 Agosto 2022 20:46

L’attaccante degli umbri, match-winner della sfida con il gol decisivo, ha risposto al difensore amaranto che a fine gara si è lamentato del terreno di gioco del Libero Liberati, definendolo “più una spiaggia che un campo”

Ternana-Reggina non è ancora finita. Cioè, sul campo sì, ma è sempre del campo che si parla. Se nei 90 (anzi oltre 100) minuti hanno vinto i rossoverdi, fuori dal rettangolo verde prosegue lo “scontro” tra Gagliolo e Partipilo, ieri avversari. L’attaccante degli umbri, match-winner della sfida con il gol decisivo, ha infatti risposto al difensore amaranto che a fine gara si è lamentato del terreno di gioco del Libero Liberati, definendolo “più una spiaggia che un campo”.

“Loro hanno giocato sui campi della Champions League”, ha ironizzato Partipilo ai microfoni di Am Terni Television. “Non so che dire. Io posso giocare pure sulla terra battuta. Se devo giocare una partita di calcio lo faccio, o in B, o in C on in D, dappertutto. Non mi lamento del campo, penso solo a giocare e a divertirmi”.