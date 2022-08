Reggina, rientrano Majer e Lollo. Tegola Ternana: in dubbio Donnarumma e Pettinari si infortuna

17 Agosto 2022 19:22

La Reggina, piena di indisponibili per la gara in casa della Spal, ritrova almeno Majer e Lollo. Per la Ternana c’è invece l’allarme attaccanti: oltre all’uscita anzitempo dal campo di Donnarumma ad Ascoli, in allenamento si è infortunato anche Pettinari

Umori contrapposti in avvio per Ternana e Reggina, che domenica sera si ritrovano al Libero Liberati (forse, considerando le condizioni del manto erboso) per la seconda giornata del campionato di Serie B. Per gli umbri la sconfitta ad Ascoli di misura, con due gol subiti in fotocopia su corner; per gli amaranto l’entusiasmante e coinvolgente successo di Ferrara. E al match, le due squadre, come ci arriveranno?

La Reggina, piena di indisponibili per la gara in casa della Spal, ritrova almeno Majer e Lollo, squalificati per via del turno di stop maturato dalla scorsa stagione. Da capire le condizioni di Camporese, che tuttavia domenica scorsa non è stato rischiato, mentre Obi ne avrà ancora per qualche settimana. Per ciò che concerne la Ternana, invece, suona l’allarme in fase offensiva: dopo l’uscita dal campo anzitempo di Donnarumma ad Ascoli, ieri in allenamento si è infortunato anche Stefano Pettinari, in uno scontro di gioco. L’attaccante romano ha riportato una piccola frattura alla vertebra lombare L2, mentre Donnarumma ha invece riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Lavoro differenziato invece per Davide Agazzi.