Ternana, Lucarelli sulla Reggina: “mai vista in 10 anni una squadra che corre così alla prima”. E sul manto erboso…

20 Agosto 2022 13:37

“In 10 anni da allenatore non ho mai visto una squadra correre così forte alla prima di campionato. Pensavo fosse accelerato il video, invece no. Mai visto giocare così forte e con quella intensità, probabilmente non hanno fatto dei carichi di lavoro enormi”. Lo ha detto in conferenza stampa Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, alla vigilia del match di domani sera tra i rossoverdi e la Reggina. L’ex attaccante parla del collega Inzaghi, che questa estate ha sposato il progetto amaranto: “per lui l’andamento delle sue squadre in trasferta parla chiaro. Ha vinto molto di più fuori. Gioca molto in verticale, sfrutta molto le ripartenze. Ha due giocatori molto bravi come Rivas e Ricci più le due mezzali che accompagnano l’azione. E’ una squadra importante con ambizione di vincere il campionato. C’è anche un grandissimo entusiasmo a Reggio Calabria. Domani sarà una grande partita”.

L’attenzione si sposta poi sul manto erboso dello stadio “Libero Liberati”: “abbiamo fatto un sopralluogo, mi pare che non sia un campo non praticabile, considerando le prime partite delle stagioni scorsi siamo avanti. Non sarà perfetto, ma la società come sempre ha fatto il massimo”. Sullo stesso argomento, a Ternana Time, ha parlato il Vice Presidente Paolo Tagliavento: “noi, che il campo in questa fase potesse essere in emergenza, lo avevamo messo in conto, sappiamo che per le condizioni del nostro sottofondo ad Agosto il terreno soffre, poi le condizioni climatiche straordinarie di quest’anno lo hanno portato ad un crollo totale in 24 ore. Però siamo immediatamente intervenuti appena la Lega ce lo ha comunicato, non avevamo margini di poterci pensare. In 24 ore abbiamo dovuto trovare l’azienda e chiudere tutta l’operazione. A livello strutturale il campo sarà al 95% domenica, ma sarà al 100% la prossima partita casalinga della Ternana”.