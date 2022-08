Reggina, Inzaghi: “più ferocia, ma meritavamo il pari. Campo secco”. E Gagliolo rincara: “sembrava una spiaggia”

21 Agosto 2022 23:42

Le parole di Inzaghi e Gagliolo al termine di Ternana-Reggina

Serve più ferocia sotto porta, ma Inzaghi è contento e per lui la Reggina meritava il pari. Questo il suo pensiero, in sintesi, in conferenza stampa, dopo la sconfitta a Terni: “abbiamo avuto l’occasione con Fabbian all’inizio, poi ha segnato la Ternana ma secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo e meritavamo il pari, con tanti palloni in mezzo nella ripresa. A me la squadra è piaciuta. Non dovevamo montarci la testa prima, ora finalmente domenica andiamo dai nostri tifosi e speriamo lo stadio sia pieno”.

“Abbiamo cercato di mettere tutti gli attaccanti che avevamo, per i tanti cross, infatti ci sono state occasioni, ma dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte, serviva più ferocia. Mi aspettavamo che la Ternana potesse coprirci il campo, ci avranno visto a Ferrara, però noi nel primo tempo dovevamo andare in vantaggio con Fabbian, poi loro si sono difesi molto bene dopo il gol. Dovevamo essere un po’ più veloci a muovere la palla, profondità ce n’era poca perché loro ci aspettavano. Il terreno di gioco? Il campo era secco, nei cross si zappava, c’erano difficoltà, ma non cerchiamo alibi”.

E sul manto erboso del “Libero Liberati” ha qualcosa da dire anche Gagliolo, intervenuto ai microfoni di Antenna Febea: “loro sono partiti forte, hanno vinto più seconde palle e sono passati in vantaggio alla prima occasione, poi non abbiamo più rischiato nulla ma non siamo riusciti a pareggiare. Il campo non ci ha aiutato, sembrava una spiaggia. Dopo il vantaggio si sono chiusi, sono bravi in questo, e noi abbiamo provato a girar palla e a mettere palloni dentro, ma siamo stati un po’ sfortunati. A Ferrara la gara è stata in discesa dopo il vantaggio, qui sono andati avanti loro. Siamo un’ottima squadra, ma ci rimboccheremo le maniche e rivedremo gli errori di oggi. Non vediamo l’ora di fare una settimana come si deve e preparare il Sudtirol, speriamo che domenica siano in tanti al Granillo”.