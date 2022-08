Ternana-Reggina, le formazioni ufficiali: tutto confermato, Inzaghi non cambia nulla | LIVE

21 Agosto 2022 19:55

Diretta Ternana-Reggina: tutti gli aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Seconda di campionato, seconda trasferta. Dopo la convincente vittoria a Ferrara, Reggina di scena in casa della Ternana, uscita sconfitta alla prima ad Ascoli. Inzaghi recupera Camporese e Majer, ma l’obiettivo è quello di ripetere prima la prestazione e poi il risultato di domenica scorsa. Un ex arbitro da una parte (Tagliavento), un ex arbitro dall’altra (Cardona). Un ex attaccante da una parte (Lucarelli, che ha qualche defezione proprio davanti), un ex attaccante dall’altra (Inzaghi). Come sempre, StrettoWeb seguirà tutto in diretta: aggiornamenti in tempo reale, con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Ternana-Reggina, le formazioni ufficiali

Lo avevamo scritto ieri: squadra che vince non si cambia. E Inzaghi non cambia, affidandosi sempre allo stesso 11 già visto a Genova e a Ferrara. Quindi c’è Pierozzi a destra, Giraudo e non Di Chiara a sinistra, ancora Fabbian e Liotti mezz’ali più il solito tridente offensivo con Menez falso nueve. Panchina dunque per i rientranti Camporese e Majer.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Palumbo, Partipilo; Favilli. A disposizione: Krapikas, Sorensen, Capanni, Proietti, Falletti, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Celli, Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Camporese, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. IV ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. VAR: Davide Massa di Imperia. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.