Ternana-Reggina, i convocati di Inzaghi: recuperati Majer e Camporese, fuori anche Lollo e Situm

20 Agosto 2022 17:14

Ternana-Reggina, i convocati del tecnico amaranto Pippo Inzaghi alla vigilia del match del Libero Liberati di domani sera

Inzaghi ne recupera due e ritrova una situazione migliore rispetto a una settimana fa, a Ferrara, quando era a corto soprattutto di centrocampisti. Per domani, a Terni, rientra Majer ma resta fuori Lollo, mentre in difesa recupera Camporese. Non c’è Aglietti e neanche Situm, quest’ultimo probabile indizio di mercato. Fuori sempre Di Stefano, gli infortunati Obi e Galabinov e il resto dei calciatori fuori dai piani societari. Di seguito l’elenco ufficiale dei convocati diramato dalla Reggina.

Portieri: Colombi, Ravaglia.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Aglietti, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Marcucci, Obi, Montalto, Provazza, Di Stefano, Galabinov, Situm, Lollo.