Reggina, il “Liberati” si conferma campo nerissimo: la Ternana imbriglia gli amaranto e vince 1-0

21 Agosto 2022 22:34

Diretta Ternana-Reggina: tutti gli aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Dici Terni? Dici delusioni. E non riesce, la Reggina di Pippo Inzaghi, a sfatare il tabù. Dopo il successo a Ferrara, ecco la sconfitta in casa della Ternana: 1-0, Partipilo. Gara non bellissima dal punto di vista delle emozioni, ma molto fisica. Sin da subito. I rossoverdi partono forte, poi escono fuori gli amaranto con Fabbian che sfiora lo 0-1, ma è la squadra di casa a passare con Partipilo, che batte al volo beffando Colombi. Il portiere amaranto esce male, poco dopo, in un’azione fotocopia, aprendo la strada allo stesso Partipilo, ma è fuorigioco. Nella ripresa Inzaghi sembra partire forte, ma Lucarelli lo imbriglia e non basta l’artiglieria pesante e qualche occasione soprattutto nel finale per sovvertire il risultato, perché Rivas e compagni vanno in difficoltà: alla fine il tecnico amaranto mette 5 attaccanti e palloni in mezzo, ma nulla da fare. Lo stadio “Libero Liberati” si conferma campo nerissimo, storicamente, per la Reggina.

Ternana-Reggina 1-0, il tabellino

Marcatori: 26′ Partipilo (T).

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (52′ Celli), Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly (46′ Proietti), Di Tacchio, Agazzi; Palumbo (70′ Sorensen), Partipilo (83′ Falletti); Favilli (70′ Ferrante). A disposizione: Krapikas, Capanni, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Giraudo (81′ Santander); Fabbian, Crisetig, Liotti (58′ Cicerelli); Ricci (46′ Canotto), Ménez (68′ Gori), Rivas. A disposizione: Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. IV ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. VAR: Davide Massa di Imperia. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

Note – Ammoniti: Di Tacchio (T), Cionek (R), Celli (T). Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 2’pt; 10’st.

Ternana-Reggina, la cronaca testuale live della partita

90’+11 – Nulla da fare, dopo un recupero infinito Ternana-Reggina finisce qui: troppe difficoltà nella ripresa ma anche un po’ di sfortuna nel recupero.

9o’+8 – Clamorosa occasione per la Reggina: da corner Iannarilli para da un passo, poi Canotto da fuori sfiora il palo. Nel capovolgimento, para Colombi.

90’+7 – Dopo una lunghissima attesa, con tanto di medicazione, Bogdan sta uscendo dal campo. Applausi per lui, botta tutt’altro che “bella”.

90’+3 – Adesso non si sta giocando, è ancora a terra Bogdan dopo il colpo preso.

90’+1 – Che occasione per la Reggina: Fabbian a botta sicura, Bogdan si immola e si sostituisce al portiere, ma rimane a terra ed è necessario l’ingresso della barella.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

85′ – Occasione per la Reggina, che prova a sfruttare l’artiglieria pesante in mezzo all’area. Colpo di testa di Fabbian, ma è troppo telefonato. Nell’occasione, scontro tra il centrocampista amaranto e Capuano, che perde sangue.

81′ – Esordio di Santander, Inzaghi lo inserisce al posto di Giraudo. Ora la Reggina è super offensiva.

77′ – Erroraccio di Giraudo, che regala il pallone a Partipilo quasi a porta spalancata. Nulla di fatto, per fortuna degli amaranto.

74′ – Reparti troppo lunghi e slacciati, la Reggina non riesce più a produrre alcun pericolo dopo l’incoraggiante inizio ripresa.

67′ – E’ arrivato il momento del centravanti di peso: Inzaghi inserisce Gori e toglie Menez, che nell’ultimo quart0 d’ora ha perso troppi palloni.

64′ – A dispetto di un inizio di ripresa incoraggiante, la Ternana è tornata ad alzare il baricentro e la Reggina non riesce a sfondare davanti, allungandosi troppo. Troppi palloni persi da Menez, che ora giostra dietro Rivas, prima punta.

55′ – Pierozzi ci prova in diagonale, palla fuori di poco. La Ternana si abbassa, la Reggina comincia ad avanzare. Ora Inzaghi mette Cicerelli al posto di Liotti e si passa al 4-2-3-1.

50′ – Altro cambio per la Ternana: entra Celli, esce Diakité.

46′ – Comincia la ripresa, un cambio per la Ternana e due per la Reggina: entrano Canotto e Camporese per Ricci e Cionek, per i locali c’è Proietti al posto di Coulibaly.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Si chiude il primo tempo: è 1-0 il parziale.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

44′ – Poco in questi ultimi 10 minuti, si attende il recupero.

34′ – La Ternana va sul 2-0, sempre con Partipilo, ma l’assistente annulla per fuorigioco: ancora beffato Giraudo, mentre Colombi era uscito a vuoto lasciando la porta spalancata.

32′ – Per ben due volte in pochi minuti, imbucata centrale in profondità per Rivas, che taglia il campo accentrandosi. Ternana colta in profondità.

26′ – Si sblocca il match, la Ternana va in vantaggio: gran gol di Partipilo, che raccoglie la verticalizzazione dalla sinistra e da destra la piazza al volo all’angolino. Non può nulla Colombi, Giraudo troppo avanti. 1-0.

24′ – Punizione di Palumbo, tiro telefonato e blocca Colombi. Gara di nuovo bloccata, Ternana ben messa in campo e poco spazio per Rivas, con una Diakite che come ad Ascoli si conferma osso durissimo.

19′ – Giallo questa volta per la Reggina, ai danni di Cionek. Così come quello nei confronti di Di Tacchio, però, la decisione sembra alquanto severa. E infatti prima Lucarelli e ora Inzaghi non l’hanno presa benissimo.

14′ – Eccola la prima occasione, è per la Reggina: che scambio centrale nello stretto tra Menez e Fabbian, con quest’ultimo che conclude a botta sicura in area ma viene stoppato da un difensore. E c’è anche il primo giallo: ammonito Di Tacchio, nelle fila rossoverdi.

11′ – Partita molto fisica e con ritmi abbastanza frenetici, ma ancora nessuna vera occasione.

6′ – Primo angolo anche per la Reggina, guadagnato da Ricci.

2′ – Subito corner per la Ternana, che sembra partita aggressiva.

1′ – Si parte, comincia Ternana-Reggina. Manto erboso in condizioni decisamente migliori a quelle di 5-6 giorni fa, in cui il terreno di gioco si presentava in una situazione tutt’altro che rassicurante.

1° TEMPO

Ternana-Reggina, le formazioni ufficiali

Lo avevamo scritto ieri: squadra che vince non si cambia. E Inzaghi non cambia, affidandosi sempre allo stesso 11 già visto a Genova e a Ferrara. Quindi c’è Pierozzi a destra, Giraudo e non Di Chiara a sinistra, ancora Fabbian e Liotti mezz’ali più il solito tridente offensivo con Menez falso nueve. Panchina dunque per i rientranti Camporese e Majer.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Palumbo, Partipilo; Favilli. A disposizione: Krapikas, Sorensen, Capanni, Proietti, Falletti, Spalluto, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Celli, Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Camporese, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. IV ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. VAR: Davide Massa di Imperia. A-VAR: Pietro Dei Giudici di Latina.