Taiwan: missili balistici cinesi intorno alle coste. Arriva la risposta della Cina agli Stati Uniti, massima allerta

4 Agosto 2022 13:13

Taiwan, la visita di Pelosi scatena la Cina: imponenti manovre militari intorno all’isola

Massima tensione in Asia dopo la visita della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taipei che ha scatenato l’ira della Cina. Il capo della diplomazia dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha condannato le “esercitazioni militari mirate”, e il ministro degli esteri cinese, Wang Yi, ha definito la visita della rappresentante un’azione “maniacale, irresponsabile e altamente irrazionale. La Cina non permetterà mai che i suoi interessi fondamentali vengano danneggiati”. In questo clima Pechino ha lanciato manovre militari su larga scala, utilizzando anche missili balistici.

Taiwan: la Cina ha lanciato 11 missili balistici

La Cina ha lanciato 11 missili balistici Dongfeng nelle acque attorno a Taiwan dall’inizio delle esercitazioni militari avviate oggi in risposta alla visita sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Taiwan.