Reggio Calabria, scarico illecito di rifiuti: a Ciccarello installate le telecamere | FOTO

8 Agosto 2022 10:55

E’ la mossa del Comune per contrastare una problematica che nel quartiere si verifica ormai da diversi anni

Il tentativo, l’ennesimo, per cercare di contrastare il problema dello scarico illecito di rifiuti nel quartiere di Ciccarello. Ci riprova stavolta con l’installazione di telecamere e di apposite recinzioni il Comune di Reggio Calabria, dopo che il ritorno ai cassonetti stradali si è rivelato soltanto un triste insuccesso. Come è noto la zona rappresenta il principale punto debole della città sul tema della raccolta della spazzatura, con lo sversamento costante in strada di qualsiasi tipologia di rifiuto su quella via, che ha generato negli anni un vero e proprio business per delinquenti ed evasori. Un grave reato ambientale che si aggiunge ai roghi che settimanalmente vengono appiccati alle “discariche” abusive per liberare lo spazio a nuovi scarichi.

Insomma, le istituzioni provano ad usare il pugno di ferro con l’istallazione di sistemi di video sorveglianza, anche se l’esperienza nelle altre città ha mostrato che l’installazione di impianti fissi non è particolarmente efficace in quanto i cittadini non fanno altro che scegliere un altro luogo di abbandono. Ma sarà soltanto il tempo a mostrare i risultati.