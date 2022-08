Il Sudtirol cambia subito: dopo la disfatta in casa della Reggina, ufficiale Bisoli

29 Agosto 2022 13:27

L’esperto tecnico torna in panchina a distanza di qualche mese dallo spareggio salvezza ottenuto a Cosenza contro il Vicenza

L’annuncio era previsto comunque per oggi, probabilmente a prescindere dal risultato del Granillo, ma la disfatta di ieri sera del Sudtirol in casa della Reggina ha sicuramente confermato e velocizzato le operazioni: dopo tre partite, zero punti e otto gol subiti, la squadra alto-atesina questa mattina ha ufficializzato il nuovo allenatore, Pierpaolo Bisoli. L’esperto tecnico torna in panchina a distanza di qualche mese dallo spareggio salvezza ottenuto a Cosenza contro il Vicenza.

Bisoli sostituisce il giovane Greco, che ha allenato ad interim la matricola cadetta dopo l’esonero improvviso di Lamberto Zauli a quattro giorni dall’avvio del torneo. L’ex Palermo era stato scelto dal club per sostituire l’artefice della promozione, Javorcic, passato al Venezia.