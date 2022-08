Reggina, il prossimo avversario fa il colpo in attacco: il Sudtirol ufficializza Michele Marconi

23 Agosto 2022 16:55

In attesa del nuovo allenatore dopo l’addio lampo con Zauli (potrebbe esserci ancora Greco in panchina a Reggio), la squadra altoatesina, alla prima stagione in B della sua storia, è andata alla ricerca di un attaccante che potesse garantire un certo numero di gol, alla luce dell’unica rete messa a segno e ai zero punti nelle prime due partite

La Reggina, domenica sera, dovrà stare attenta a Michele Marconi. Il Sudtirol, prossimo avversario degli amaranto, ha infatti appena ufficializzato l’ex attaccante di Pisa e Alessandria. “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Marconi. L’attaccante 33enne si è legato al club biancorosso con un contratto biennale, ovvero fino al 30 giugno 2024”, si legge nella nota.

