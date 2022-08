Stromboli, grande lavoro per tornare alla normalità. Protezione Civile: “serviranno giorni” | FOTO

13 Agosto 2022 14:43

Volontari sono arrivati da tutta la Sicilia per riparare i danni provocati dal maltempo

A Stromboli, il giorno dopo il disastro provocato dall’alluvione, si lavora con tutti i mezzi per restituire l’isola eoliana alla normalità. In queste ore sono giunti i volontari della Protezione Civile da tutta la Sicilia, che aiuteranno le squadre già al lavoro per il ripristino delle attività e risolvere i danni provocati dal maltempo. Anche i residenti si sono rimboccati le maniche per aiutare le attività a rialzarsi, anche se non sarà facile che tutto avvenga entro domani o la giornata festiva di Ferragosto.

Come spiegato dalla Protezione Civile Siciliana, i volontari si daranno il cambio anche nei prossimi giorni. Purtroppo, l’incendio partito durante le riprese della fiction nominata proprio “Protezione civile” nel maggio scorso ha reso nudo il versante montuoso dell’isola distruggendo vegetazione e fauna, il paesaggio circostante è stato compromesso quindi si teme che in futuro questo problema possa tornare a verificarsi. Ieri in serata il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha detto che “la situazione si sta normalizzando. Non ci sono problemi per i turisti nelle strutture alberghiere. I volontari affluiti sull’isola sono sufficienti”.