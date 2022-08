Stellone torna a parlare di Reggina: “strategia cambiata, ma ora è tra le favorite per la A”

6 Agosto 2022 12:09

L’ex tecnico della Reggina Roberto Stellone è tornato a parlare di Reggina, che ha lasciato qualche settimana fa dopo la salvezza conquistata qualche settimana fa e l’estate “appeso”

Roberto Stellone torna a parlare di Reggina. L’ex allenatore amaranto, dopo la meritata salvezza della scorsa stagione e l’estate “appeso”, è andato via da Reggio Calabria al termine del botta e risposta pubblico a distanza tra lui e il Presidente Cardona, in quanto “non c’erano le condizioni per proseguire”.

Ai microfoni di TMW, il tecnico ha parlato del nuovo progetto amaranto, senza mostrare alcun rancore e anzi esaltando la nuova proprietà: “dal mio addio hanno cambiato strategia investendo tanto – ha detto – E oggi è candidata a lottare per la promozione in Serie A rientrando tra le favorite per il traguardo finale. E adesso rimango in attesa. Capiterà l’occasione giusta, di nuovo”.