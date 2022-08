Squillace: un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

13 Agosto 2022 10:53

Squillace: i Carabinieri hanno arrestato un uomo per reati afferenti gli stupefacenti

Lo scorso 11 agosto i militari della Stazione di Squillace, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, procedevano al controllo di un uomo, già noto alle FF.PP. per reati afferenti gli stupefacenti, sospettato di avere avviato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari giungevano dapprima presso un’attività commerciale (un vivaio) gestito dal soggetto e, durante le operazioni di perquisizione, il fiuto del cane “Manko” permetteva di rinvenire, in due distinti punti del sito, ben occultate, decine di dosi di marijuana già confezionate assieme a materiale per il confezionamento e a 305 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita vendita anche in considerazione del fatto che sono stati segnalati dal fiuto del cane e quindi verosimilmente intrisi di sostanza stupefacente.

Altro narcotico (in tutto poco più di 30 i grammi di marijuana, tutti suddivisi in dosi, rinvenuti a carico dell’uomo) è stata trovato poi nell’appartamento.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in ragione del quantitativo, della sua suddivisione in dosi e dei precedenti, e, su disposizione della Procura della Repubblica, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina, 12 agosto, il GIP ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione dell’indagato. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.