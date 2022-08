Squalifica Inzaghi, la Reggina non ci sta: “sentenza inaspettata, valutiamo impugnazione della sanzione”

23 Agosto 2022 20:21

La Reggina non ci sta. Il riferimento è alla squalifica comminata dal giudice sportivo al tecnico Inzaghi per “espressione blasfema” nel corso del match di Terni. Il club amaranto, attraverso una breve nota stampa, “appreso inaspettatamente della squalifica irrogata nei confronti dell’allenatore Filippo Inzaghi, comunica di avere formulato richiesta degli atti ufficiali della gara Ternana-Reggina del 21 agosto scorso per approfondire l’accaduto e valutare l’eventuale impugnazione della sanzione avanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC”.

Si attende di capire adesso come si svilupperà la vicenda e se la Reggina impugnerà la sanzione dopo aver valutato le opzioni. Al momento, Super Pippo non potrà sedere in panchina nella prima stagione al Granillo di domenica sera contro il Sudtirol.