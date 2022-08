Serie C, definito il girone C: Catanzaro e Crotone tra le favorite, curiosità Messina. E domani i calendari

4 Agosto 2022 17:43

La Serie C ha definito i tre gironi, con la consueta suddivisione geografica: il Pescara va nel C, in mezzo a favorite come Catanzaro e Crotone

Resi noti i tre gironi di Serie C. Dopo le esclusioni di Campobasso e Teramo, e il ripescaggio di Fermana e Torres, la Lega ha definito le 60 squadre di terza serie, suddividendole nei consueti criteri geografici. Per ciò che concerne il raggruppamento meridionale, c’è l’inserimento del blasonato Pescara, l’anno scorso nel girone B. La compagine biancazzurra “rovina” i piani di quelle squadre favorite e che hanno visto aggiungersi un ulteriore concorrente: oltre all’Avellino, parliamo anche e soprattutto delle due calabresi Catanzaro e Crotone. Occhi puntati anche su squadre come Foggia e Monopoli, mentre c’è curiosità sul nuovo Messina di Gaetano Auteri. E domani, intanto, verranno sorteggiati i calendari (ore 12). Di seguito le 20 squadre partecipanti del girone C e, in basso, gli altri due gironi.

GIRONE C

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

Catanzaro

Crotone

Fidelis Andria

Foggia

Gelbison

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Pescara

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Viterbese

GIRONE A

AlbinoLeffe

Arzignano Valchiampo

Feralpisalò

Juventus U23

L.R. Vicenza

Lecco

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pordenone

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sangiuliano

Trento

Triestina

Virtus Verona

GIRONE B