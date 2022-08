Reggio Calabria, sprofonda la strada dopo la pioggia: camion finisce nella voragine | FOTO

12 Agosto 2022 19:09

A cedere un tratto di strada che era stato recentemente asfaltato per dei lavori

Il violento temporale che si è abbattuto questa mattina su Calabria e Sicilia ha provocato disagi anche nella città di Reggio. Diversi vie e sottopassi si sono allagati in diversi quartieri, ma quanto accaduto sul viale Aldo Moro è incredibile: a causa della pioggia un tratto di strada è completamente sprofondato nel punto in cui recentemente erano stati fatti dei lavori. Questo ha provocato la rabbia dei cittadini, in modo particolare del proprietario di un camion, rimasto con le ruote anteriori all’interno della grossa voragine.

L’uomo ha pubblicato il video sul web, criticando l’operato dei lavori recentemente svolti. Interessata anche un’altra vettura, anche questa sprofondata all’interno della buca. Le foto a corredo dell’articolo.