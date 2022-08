Spirlì torna in politica? “Salvini mi ha chiesto di candidarmi, ma ho detto no”

5 Agosto 2022 10:45

Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto all’ex Governatore facente funzioni Nino Spirlì di candidarsi alle prossime politiche, ma l’attuale vicepresidente del Musaba ha detto “no”

Nino Spirlì di nuovo in politica? “No, grazie”, la risposta dell’attuale vice presidente del Musaba. Spirlì, nella giunta regionale Santelli, per via della tragica e prematura scomparsa della leader calabrese prese le redini della regione in qualità di governatore facente funzioni, durante il periodo Covid più nero per la sanità della Calabria, alle prese con zone rosse, la battaglia per le scuole, la ricerca di un nuovo commissario dopo il disastro Cotticelli. Terminato il compito, con l’arrivo di Occhiuto, Spirlì ha poi deciso di tornare a dedicarsi interamente alla cultura.

Rifiuta il ritorno in politica, dunque, e va avanti. E’ stato Salvini a bussare alla porta dell’ex Presidente f.f., come da lui stesso scritto su Facebook: “Nel ringraziare Matteo Salvini per avermi chiesto la disponibilità a candidarmi per le prossime elezioni politiche – si legge – ho il piacere di comunicare a tutti voi che ho appena scritto che la mia disponibilità viene meno, non per mancanza di fiducia nel partito, nel suo programma, nel rapporto amicale ed eterno con il suo segretario federale, ma solo, e soprattutto, perché io sono già soddisfatto del mio lavoro, del mio impegno nella Cultura e nell’Arte in Calabria: essere vice presidente di una fondazione così importante quale la Fondazione MUSABA – Spatari Maas, mi inorgoglisce e nello stesso tempo mi carica del peso di una responsabilità enorme”.

“Ritengo – prosegue – che ai calabresi io possa essere più utile svolgendo un lavoro che so fare, piuttosto che tentando la scalata al palazzo. Nel recente passato ho dato la mia disponibilità ad una sorella, a Jole Santelli, e ad un amico caro quanto fratello, Matteo Salvini. La chiamata era a coprire il ruolo di assessore alla cultura e ai Beni Culturali all’artigianato alla legalità alla sicurezza ai commerci. Con l’onore in più di ricoprire il ruolo di vice presidente della giunta regionale: una giunta regionale diversa, differente eccome, forse anche un po’ strana, voluta per lungimiranza dal presidente Jole Santelli. Sicuramente una giunta che ha consegnato ai calabresi grandi lavori di cui oggi si vede il risultato in molti campi. Di mio, fra tanto (molto) altro, sono riuscito a sbloccare anche oltre mezzo miliardo di euro nel Complesso e intricato mondo della gestione dei Beni Culturali. Ritengo che proprio quelli siano la più grande industria per questa regione che non solo è culla, ma è anche campo di lavoro per giovani proprio nel mondo dell’arte e dei Beni Culturali stessi. Erano altri tempi”.

“Poi, purtroppo – ha scritto ancora – la repentina scomparsa di Jole, mi ha vestito anche del pesante manto della responsabilità della presidenza della regione: non più, dunque, facente funzione in sua assenza, ma continuatore da presidente del suo incarico. Ho accompagnato i calabresi al voto nell’anno più orribile della storia dell’umanità. Mi pregio di poter dire che la fermezza personale, la preparazione e il temprato carattere, mi hanno consentito di arginare egoisti, egocentrici, violenti, Pretese, e assurde convinzioni di eredità di potere solo per appartenenza partitica o politica. Ho amministrato le cose pubbliche dei calabresi in nome e per conto dei calabresi, senza poter contare per un intero anno della compagnia, dell’aiuto, del sostegno, di alcuno. Alcuno! La politica non è un abito comodo, non è molto spesso un buon abito. Ho avuto modo di parlarne a lungo con chi ha avuto fiducia in me. Ritengo di poter affermare, senza tema di smentita, che non tutti possono accostarsi alla politica. Vedo in questi giorni una corsa affannata alla bandierina. Non tutti i corridori, a mio parere, possono ritenersi realmente degni di raggiungerla, quella bandierina. sicuramente ai calabresi non servono corridori scomposti alla ricerca di bandierine scomposte. Forse questo è l’ultimo atto, l’ultimo anno buono, alla luce di quanto abbiamo imparato da questa pandemia, per poter decidere in modo sereno, ma duro compatto e spietato, su chi realmente ci debba rappresentare”.

“Disertare le urne oggi – continua il discorso Spirlì spostandosi alle prossime elezioni nazionali – sarebbe una follia, ma usare quelle urne come buco di speranza per lavori ai nostri figli (che non arriveranno mai), per posizionamenti personali o ancora per scambi illeciti societari e altro, sia definitivamente da evitare, per non dover sentenziare la fine di una Italia e di una Calabria morale con prospettive di un futuro morale. Grazie, dunque, a Matteo Salvini per la ennesima prova di fiducia nei miei confronti, ma consegno, così come in passato ho fatto per il ticket regionale, nelle sue mani, questa ennesima concessione amicale. Ne faccia buon uso, scegliendo uno SPIRLÌ che non sia Spirlì, tra i tanti pretendenti. Penelope, regina di Itaca e moglie di Ulisse, ha saputo tacere sentimento davanti ad una pletora di proci che non avevano la stessa dignità del suo sposo: mi auguro che il partito, che tanta fiducia ha riposto in me – che comunque ho saputo onorare senza sostegno ed aiuto di alcuno – sappia filare una tela di speranza a favore dei calabresi e a danno dei tanti proci con la P, che in questo tempo stanno cercando di assaltare il palazzo. Questo dovevo, per amore di verità! Dio vi benedica tutti. Sempre. Nino”.