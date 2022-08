Speranza insiste sui vaccini: “non indietreggiamo di un millimetro”

21 Agosto 2022 21:55

Il Ministro Speranza: “Meloni e Salvini siano chiari sui vaccini”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, candidato nelle liste del Pd per Articolo 1, insiste sulla questione vaccini, intervistato da Lucia Annunziata su Rai 3, accusando il Centro/Destra: “il mio sottosegretario alla Salute, che è dell’altro schieramento e ha idee diverse dalle mie, forse non sarà neanche candidato forse perché è troppo pro vax? Invito tutti a dire con chiarezza che l’evidenza scientifica è fondamentale e che sui vaccini non si indietreggerà di un millimetro. Sfido Salvini, Meloni e altri a dirlo con chiarezza Gli italiani hanno diritto a saperlo”.

Ha, tra l’altro, citato alcuni esponenti di centrodestra “ambigui sui vaccini” come Borghi della Lega o Malan di Fratelli d’Italia: “mi auguro che ci siano parole chiare”.