Spal, Venturato: “la Reggina ha rischiato di sparire, ma ora… Occhio all’aggressività delle squadre di Inzaghi”

13 Agosto 2022 15:03

Le parole del tecnico della Spal Venturato alla vigilia del match di domani sera al Paolo Mazza contro la Reggina

“La Reggina è una squadra che questa estate ha rischiato di scomparire dal calcio, ma ha trovato l’opportunità di rientrare e questo ha creato grande entusiasmo e passione, forse ancora di più di prima. Reggio è una piazza molto importante, seguita da tante persone, e ha in questo momento preso un allenatore e ha fatto delle scelte importanti nella rosa”. E’ questo il passaggio del tecnico della Spal Venturato alla vigilia del match di domani sera contro la Reggina.

L’allenatore dei biancazzurri ha esaltato le caratteristiche di Inzaghi: “è una squadra capace, lo ha dimostrato in Coppa Italia contro la Samp, giocandosela, e in certi momenti meritava qualcosa in più. Ha caratteristiche di aggressività e di capacità di trovare spazi per riattaccare con grande compattezza. E’ la caratteristica che contraddistingue le compagini che allena Inzaghi, squadre dove ci sono gruppi uniti, compattezza. Se gli concediamo questo, potrebbero metterci in grande difficoltà”. Sul fronte indisponibili, situazione decisamente migliore per la Spal rispetto agli amaranto: nessuno out per Venturato a dispetto dei vari squalificati e infortunati per Inzaghi. “Non siamo al 100% dal punto di vista atletico, ma in una buona condizione”, ha detto l’allenatore ferrarese