Spal-Reggina, Inzaghi is on fire: “pronti a dare tutto”

13 Agosto 2022 22:43

Sui social il tecnico della Reggina carica l’ambiente in vista della gara d’esordio

“Siamo pronti a dare tutto per questa maglia. Forza Reggina”. E’ con queste parole pubblicate su Facebook che il tecnico Filippo Inzaghi carica l’ambiente amaranto. Domani la compagine calabrese scenderà in campo a Ferrara, contro la Spal, per la gara valida l’esordio al campionato di Serie B. L’allenatore dimostra anche in questo di tenerci moltissimo a fare bene in questa nuova esperienza e come più volte sui social prova a scatenare l’entusiasmo dei tifosi.

La squadra darà il massimo, lo ha giurato lo stesso Inzaghi in diverse occasioni nel corso di questo pre campionato. Ma ora ci siamo, il momento di dimostrarlo è arrivato. E come va di moda dire in questi casi: Inzaghi “is on fire”.